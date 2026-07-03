Lachen ist gesund – und kann so viel bewegen! Beim COLOGNE COMEDY FESTIVAL OPEN AIR möchten wir mit Lachen Leben retten.

Die DKMS ist vom 03. bis 05. Juli 2026 als Charity-Partner beim ersten mehrtägigen COLOGNE COMEDY FESTIVAL OPEN AIR auf Schloss Eulenbroich in Rösrath dabei. Veranstaltet von Banijay Germany Live stehen unter anderem Hazel Brugger, Atze Schröder und das Erfolgsformat NightWash auf der Bühne. Außerdem gibt es am Sonntag zusätzlich zur Abendveranstaltung einen Familientag mit der Kölner Kinderband Pelemele POP’N’ROLL.

Am 05. Juli kannst Du Dich zwischen 16 und 20 Uhr direkt vor Ort als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren. Hilf uns Hoffnung zu schenken! Alle 12 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Für viele Blutkrebspatient:innen ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf ein zweites Leben. Vielleicht bist genau Du das passende Match.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/comedycgn ein Registrierungsset bestellen.Die Registrierung dauert nur wenige Minuten und erfolgt ganz einfach per Wangenabstrich.