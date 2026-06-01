Vielleicht bist du sein Match?

Thomas ist ein lebensfroher Familienmensch, begeisterter Opa, Ehemann und Vater. Kurz nach seinem Renteneintritt erhält er die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs: Er benötigt dringend eine Stammzellspende. Statt die gemeinsame Zeit mit seiner Familie zu genießen, kämpft er nun um sein Leben. Freunde und Familie organisieren daher gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion in Krefeld:

„Man weiß nie, was im Leben passiert. In der Regel braucht irgendwann jeder einmal Hilfe. Wäre es nicht schön, wenn man sie dann auch bekäme?“, appelliert Thomas’ Tochter.

Vielleicht bist du das Perfect Match für Thomas oder einen anderen Menschen, der auf eine zweite Chance wartet. Komm vorbei und lass dich registrieren!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/thomas ein Registrierungsset bestellen.