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Sportwoche der TSG Wolfstein-Roßbach

Sportgelände TSG Wolfstein-Roßbach, Am Schwimmbad, 67752 Wolfstein, Deutschland
06.07.2026
11:00 (GMT+2)
12.07.2026
18:00 (GMT+2)
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Vom 06. Juli bis 12. Juli 2026 haben alle Besucher:innen der Sportwoche der TSG Wolfstein-Roßbach die Möglichkeit, sich als potenzielle Stammzellspender:innen zu registrieren.

Für Besucher:innen ab 14 Jahren ist der Eintritt grundsätzlich kostenpflichtig. Beim Thekenturnier (10.07.) und am Familientag (11.07.) ist der Eintritt jedoch frei.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.

Salome Steinhoff
Spenderneugewinnung
steinhoff@dkms.de+49 221 94 05 82-3537

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