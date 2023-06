NICO BRAUCHT DEINE HILFE

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Nico ist 3 Jahre alt und eine absolute Frohnatur. Er verbringt seine Zeit am liebsten mit seiner Familie, seinem Bruder Luca und seinen Eltern. Da er ein richtiger Bub ist, flitzt er immer und überall durch die Gegend wie ein Wilder. Kurz hinfallen oder sich mal den Kopf am Tisch anschlagen, hat er immer wie ein Kämpfer weggesteckt, da kullert meist nicht mal eine Träne. Wie alle Kinder spielt er auch ständig im Matsch. Gemeinsam mit seiner Mama holt er immer seinen Bruder Luca im Kindergarten ab. Dort ist er mittlerweile selbst schon ein kleiner Star. Dieses Jahr sollte es eigentlich soweit sein, dass er mit seinem Bruder endlich zusammen in den Kindergarten darf. Eigentlich wollte er auch dieses Jahr zum ersten Mal einen Urlaub mit Mama, Papa und Luca erleben. Die Liste was er noch alles machen will, die ist bei einem drei Jahre alten Kind sehr lang. Doch seit ein paar Wochen ist das für ihn alles lebensbedrohlich geworden. Er leidet an einer Erkrankung des blutbildenden Systems, die bei ihm dafür sorgt, dass er an einer Anämie leidet und auch kein Immunsystem mehr hat. Jede Krankheit und jeder Sturz sind für ihn eine Gefahr. Der einzige Ausweg ist eine Stammzellspende. Vielleicht kannst du helfen, dass Nicos Zukunftsträume weiter gehen. Dazu registriere dich hier. Es tut absolut nicht weh sich zu registrieren, aber es gibt so vielen Menschen Hoffnung auf eine Zukunft voller schöner Momente.