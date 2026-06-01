Gemeinsam für Aruna

Die dreijährige Aruna aus Niedersachsen ist schwer krank. Seit bei ihr die lebensbedrohliche Diagnose akute myeloische Leukämie (AML) gestellt wurde, stehen ihr Leben und das ihrer Familie Kopf. Für Betroffene wie Aruna ist eine Stammzellspende oft die einzige Chance auf Heilung. Doch viele warten noch immer vergeblich auf ihr perfektes Match.

Das wollen wir von der komba Gewerkschaft auf dem Altstadtfest Salzgitter gemeinsam mit der DKMS ändern. Jetzt zählt jede und jeder Einzelne. Die Registrierung ist einfach, schnell und kann Leben retten: ein kleiner Schritt, der für Kinder wie Aruna ein ganzes Leben bedeuten kann.

Mach mit!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.