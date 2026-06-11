Markus braucht euch

Markus (56) kämpft seit vier Jahren gegen eine chronische Form der Leukämie, Blutkrebs. Mit Medikamenten soll die Krankheit derzeit ausgebremst werden, doch es steht fest: Um zu überleben, ist er dringend auf eine Stammzellspende angewiesen. Deswegen rufen seine Freund:innen und sein Verein „Just for fun e.V. 96“ gemeinsam mit seiner Familie und seiner Lebensgefährtin Heike zur Registrierung auf. Ihre gemeinsame Bitte: Teilt den Aufruf, bestellt euch ein Registrierungsset nach Hause und registriert euch als Stammzellenspender:innen.

Macht mit – für Markus und für alle, die auf Hilfe angewiesen sind.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/yasin ein Registrierungsset bestellen.