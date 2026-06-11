Registrieren für Manuela und andere

Manuela aus Bad Salzuflen steht vor der größten Herausforderung ihres Lebens: dem Kampf gegen Blutkrebs. Für die alleinerziehende Mutter ist eine Stammzellspende mit hoher Wahrscheinlichkeit überlebenswichtig.

Das Wichtigste in Manuelas Leben sind ihre Tochter und ihre Familie. Kraft schöpft sie bei Wanderungen in der Natur oder bei ihren Heimwerkerprojekten. Derzeit bestimmen jedoch Therapien und Krankenhausaufenthalte ihren Alltag. Und über allem steht die bange Frage: Gibt es eine passende Spenderin oder einen passenden Spender?

Wer Manuela und anderen Betroffenen Hoffnung schenken möchte, kann sich beim Beachhandball-Turnier in Löhne als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender registrieren. Mitmachen kann jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.