Yasin will leben

Yasin aus Köln hat Blutkrebs. Für den 23-jährigen Chemikanten änderte sich damit alles: Krankenhausaufenthalte, Chemotherapien und die erschütternde Gewissheit, dass nur eine Stammzellspende sein Leben retten kann. Gemeinsam mit Freund:innen und der DKMS ruft seine Familie deshalb zur Registrierung auf. Ihr größter Wunsch ist es, dass Yasin wieder gesund wird und all die Dinge erleben kann, die ihm so viel bedeuten: reisen, wertvolle Zeit mit seinen Lieblingsmenschen verbringen und wieder Sport machen.

Mach mit. Lass dich registrieren. Werde Lebensretter:in. Für Yasin und für alle anderen Menschen, die dringend auf eine Stammzellspende hoffen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/yasin ein Registrierungsset bestellen.