Die DKMS freut sich in diesem Jahr auf dem RACT! Festival mit dabei zu sein!

Du findest den Registrierungsstand am 12 und 13. Juni jeweils von 15 bis 22 Uhr. Hier kannst du dich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren, das Leben feiern und vielleicht dabei ein anderes Leben retten.

Alle 27 Sekunden erhält weltweit ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Das sind mehr als 130 Schicksalsschläge während eines einstündigen Konzerts. Viele dieser Patient:innen können ohne eine Stammzellspende nicht überleben. Sie warten dringend auf ein lebensrettendes Match – ihren „genetischen Zwilling“. Also lass dich von den Bässen der Festivalbühnen zu uns führen und werde ganz easy Lebensretter:in.

Du feierst das Leben auf anderen Wegen? Dann registriere dich direkt online! Klicke jetzt auf unser Registrierungsformular (https://www.dkms.de/registrieren) und werde ganz einfach potenzielle:r Lebensretter:in.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.