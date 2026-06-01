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Ein Mann steht mit dem Rücken zur Kamera auf einem Felsen und schaut aufs Meer.
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Bist du meine Hoffnung am Horizont?

Sporttag der Fachschule für Sozialpädagogik Gengenbach, Parkweg 5, 77723 Gengenbach, Deutschland
02.07.2026
08:00 (GMT+2)
02.07.2026
13:00 (GMT+2)
Info Presse
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Tobias blickt nach vorn – auch wenn ihm das derzeit alles andere als leichtfällt. Im April erhielt der 38-Jährige aus Oberkirch die Diagnose Blutkrebs. Seitdem hat sich sein Leben von einem Tag auf den anderen komplett verändert. Seine Hoffnung auf Heilung liegt in einer Stammzellspende. Doch bislang wurde noch kein passendes Match für ihn gefunden. Daher ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen bei der DKMS registrieren. Mitmachen können alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/hoffnungfuertobias ein Registrierungsset bestellen.

Eine Frau lächelt mit verschränkten Armen in einem Hausflur
Lena Rall
Spenderneugewinnung
lrall@dkms.de
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Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
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