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TSV Eysölde gegen Blutkrebs

Eysölden K 9, 91177 Thalmässing, Deutschland
16.05.2026
15:00 (GMT+2)
16.05.2026
18:00 (GMT+2)
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Beim Heimspiel des SG Thalmässing/ Eysölden gegen den SV Pölling am 16. Mai haben alle Besucher:innen die Möglichkeit, sich als potenzielle Stammzellspender:innen bei der DKMS zu registrieren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrierung ein Registrierungsset bestellen.

Ein Mann mit Brille lächelt
Christian Werheid
Spenderneugewinnung
werheid@dkms.de
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