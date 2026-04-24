Kleine Frohnatur sucht großes Match

Jetzt zählt jede Registrierung. Der dreijährige Hannes kämpft ums Überleben. Der kleine Bluey-Fan steckt voller Energie und Lebensfreude. Doch schon seit letztem Jahr kämpft er gegen Leukämie. Im April dann der große Schock: Nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten. Hannes’ Vater hat es bereits vorgemacht und appelliert: „Vor Jahren habe ich für eine Person Stammzellen gespendet. Jetzt ist es mein Sohn, der Hilfe braucht.” Deswegen: Mach es Hannes’ Vater nach und geh den ersten Schritt: Lass dich registrieren und schenke Hannes und anderen Menschen Hoffnung.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/hannes ein Registrierungsset bestellen.