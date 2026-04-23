Pläne, Ziele, Träume: Sie hat noch so viel vor

Mit nicht zu stillendem Nasenbluten kommt Fabienne im Januar in die Notaufnahme. Als sie die lebensbedrohliche Diagnose schwere aplastischen Anämie erhält, ist von einem auf den anderen Moment nichts mehr, wie es war. Ihr Körper bildet keine gesunden Blutzellen. Die einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellspende. Doch Fabienne will leben. Sie hat noch so viele Pläne, Ziele und Träume: Ihr Studium erfolgreich abschließen, einen Ironman absolvieren und gemeinsam mit ihrer Schwester einen ökologischen Bauernhof aufbauen. Fabienne ist kreativ, lebensfroh und mutig. Sie liebt die Natur, hört leidenschaftlich gern Metal und ist ein absoluter Familienmensch. Hilf Fabienne und anderen Betroffenen dabei, ihre Träume leben zu können und registriere dich jetzt als Stammzellspender:in!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/fabienne ein Registrierungsset bestellen.