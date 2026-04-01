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Der SV Grün-Weiß Ammendorf gegen Blutkrebs

SV Grün-Weiß Ammendorf 1948, Äußere Radeweller Str. 11, 06132 Halle (Saale), Deutschland
01.05.2026
14:00 (GMT+2)
01.05.2026
18:00 (GMT+2)
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Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.

Carla Tiedt
Spenderneugewinnung
tiedt@dkms.de
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