Mainz 05 gegen Blutkrebs

Im Rahmen des Gesundheitsspieltags können die Besucher:innen des Spiels sich zwischen 13:30 und 15:30 Uhr in wenigen Minuten kostenlos am DKMS Registrierungsstand auf der Promofläche vor der Arena als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren – und damit vielleicht eines Tages zur Lebensretterin oder zum Lebensretter werden.

Die Aktion führt Mainz 05 zusammen mit der DKMS durch und setzt damit ein Zeichen zu einem regionalen Anlass. Bei der Mainzer Grundschullehrerin Christiane wurde im Dezember 2025 Blutkrebs diagnostiziert. Nach einer Chemotherapie ist eine Stammzellspende für sie nun die letzte Hoffnung, um zu überleben. Zum Glück stehen die Zeichen für sie gut, denn sie hat eine:n passende:n Spender:in gefunden. Doch noch warten viele weitere Patient:innen auf das passende Match und jede Registrierung schenkt Hoffnung.

Die Registrierung ist ohne gültiges Ticket für die Veranstaltung möglich.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/mainz05 ein Registrierungsset bestellen