Alexandra (59) aus Zachenberg ist an Blutkrebs erkrankt. Für sie hat sich das Leben von einem Moment auf den anderen komplett verändert. Damit sie wieder gesund wird, benötigt sie dringend eine Stammzellspende.

Ihre Freund:innen aus den Dart-Vereinen Bavarium Darter Deggendorf und Dart Tigers Ruhmannsfelden rufen daher dazu auf, sich als potenzielle Stammzellspender:innen zu registrieren – für Alexandra und andere Betroffene. Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt sind, können sich als potenzielle Lebensretter:innen registrieren. Hilf mit, einen Treffer für Alexandra schnell zu finden.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.