Gemeinsam für unseren Kalle

Unser Karl Heinz (Kalle) braucht dich! Jetzt! Er hat eine seltene Knochenmarkerkrankung und schafft es leider nicht alleine. Um wieder gesund zu werden, benötigt er dringend eine Stammzellspende. Daher rufen seine Familie, sein Freundeskreis und Vereinsmitgliedern aus zahlreichen Vereinen der Region dazu auf, sich am 9. Mai in Windeck als potenzielle:r Stammzellspender:in zu registrieren. Alle gesunden Menschen im Alter von 17 bis 55 Jahren können Lebensretter:in werden – für Kalle und andere Betroffene. Kalle ist für seine mitreißende und positive Lebensart bekannt und steht allen immer mit Rat und Tat zur Seite. Jetzt braucht er dich! Komm vorbei und hilf ein Leben zu retten!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/kalle ein Registrierungsset bestellen.