Fabienne braucht uns. Jetzt.

Fabienne, von allen Fabi genannt, hat die Diagnose Blutkrebs erhalten. Nur mit einer Stammzellspende kann sie überleben. Das passende Match wurde bisher nicht gefunden. Sie steht mitten im Leben, ist voller Energie und Engagement. Beruflich ist sie als Polizistin im Einsatz, privat findet sie ihren Ausgleich beim Functional Fitness, bei ihrer Verlobten und ihrer Katze. Jetzt braucht sie uns. Alle gesunden Menschen im Alter von 17 bis 55 Jahren können Lebensretter:in werden – für Fabi und andere Betroffene. Kommst du am 3. Mai vorbei?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/fabi ein Registrierungsset bestellen.