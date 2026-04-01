Elke aus Lengerich hat Blutkrebs. Seit der Diagnose steht das Leben der dreifachen Mutter Kopf. Elke ist ein Mensch, der immer 120 % gibt und da ist, wenn Hilfe benötigt wird. Doch statt ehrenamtlich und als Vorstandssprecherin den heimischen Fußballverein SC Preussen 06 Lengerich e.V. zu unterstützen, mit Leidenschaft ihren Herzensverein Borussia Mönchengladbach im Stadion anzufeuern oder sich ehrenamtlich in der Lokalpolitik zu engagieren, bestimmt nun der Klinikalltag ihr Leben. Mitglieder aus dem CVJM Lengerich e.V. haben deshalb eine Registrierungsaktion bei der DKMS gestartet. Jede Registrierung kann Leben retten. Mach mit und schenke Elke und anderen Betroffenen Hoffnung.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/elke ein Registrierungsset bestellen.