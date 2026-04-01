Marco will gesund werden

Im Februar 2026 zerplatzt Marcos bisheriges Leben wie eine Seifenblase. Er ist an Leukämie erkrankt und auf eine Stammzellspende angewiesen.

Marco ist Familienmensch durch und durch. Für seine Geschwister und Verwandten ist er immer da – egal was sie brauchen. Ein „Nein“ gibt es bei ihm nicht. Für seine beiden Töchter ist er alles: Vater, bester Freund, Vorbild und Held zugleich. Wer Marco als Freund hat, weiß, was echte Freundschaft bedeutet – Rückhalt, Hilfe, Loyalität, ein offenes Ohr und viele gemeinsame Momente voller Lachen.

Es kann jeden treffen. In solchen Momenten wird klar, dass Gesundheit das größte Glück ist. Schau nicht weg – vielleicht bist genau du der Mensch, der Marcos Welt verändern kann.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/marco ein Registrierungsset bestellen.