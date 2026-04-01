Julie will leben

Julie aus Andernach kämpft bereits zum zweiten Mal gegen Blutkrebs. Die 17-Jährige erhielt 2024 die schockierende Diagnose. Zunächst schlagen die Therapien an und es scheint, als wäre die Erkrankung zurückgedrängt. Doch Anfang 2026 kehrt der Krebs zurück. Julies letzte Chance ist eine Stammzellspende. Statt ihr normales Leben zu leben, zur Schule zu gehen, ihre Freundinnen zu treffen oder sich um ihre geliebten Tiere zu kümmern, liegt sie im Krankenhaus. Sie muss sich einer Chemotherapie unterziehen und darauf vertrauen, dass es irgendwo auf der Welt einen genetischen Zwilling gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann Julie und anderen Betroffenen helfen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/julie ein Registrierungsset bestellen.