Gemeinsam Leben retten

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Zunächst hatte Dominik Atembeschwerden, Kopfschmerzen und ein unerklärliches Krankheitsgefühl. Nach einer Notfallbehandlung wurde klar: Der Familienvater aus Besigheim hat Blutkrebs. Zum Überleben benötigt er voraussichtlich eine Stammzellspende. Weltweit gibt es jedoch derzeit keine:n passende:n Spender:in. „Die Diagnose war ein gigantischer Schock. Dominik ist ein Kämpfer, der noch viel in seinem Leben erreichen möchte”, berichten die Angehörigen. In der Klinik steht sein Leben derzeit auf Stopp. Dominik will wieder mit seiner Frau Jennifer und seinen Töchtern Zeit verbringen, Spiele des VfB Stuttgart besuchen und weiterhin als Notfallsanitäter Menschen helfen. Damit das möglich ist, braucht er Hilfe: Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in für Dominik und andere Erkrankte registrieren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/dominik ein Registrierungsset bestellen.

Angela Wistuba-Hamprecht
Spenderneugewinnung
Wistuba-Hamprecht@dkms.de
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