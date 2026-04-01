Für Cinja und andere

„Ende Januar hat sich unser Leben schlagartig verändert: Meine Partnerin erhält die Diagnose akute lymphatische Leukämie – Blutkrebs. Plötzlich zählt nur noch eines: Hoffnung. Schnell wurde klar, dass eine Stammzelltransplantation notwendig werden könnte, wie bei so vielen anderen Betroffenen auch”, berichtet Eren, Cinjas Partner.

„In der Klinik begegnen wir täglich Menschen mit ganz eigenen Geschichten, Hoffnungen und Kämpfen. Sie alle warten auf diese eine Chance. Gerade jetzt wird uns bewusst, wie wertvoll jede einzelne Registrierung ist. Sie kann Leben retten. Unser Wunsch ist es, aus unserer Erfahrung etwas weiterzugeben: Aufmerksamkeit schaffen und anderen eine zweite Chance ermöglichen. Bitte lasst euch als potentielle Stammzellspenderin oder potentieller Stammzellspender registrieren. Es könnte das Leben eines Menschen retten.”

Beim Heimspiel des 1. FC Heidenheim am 25.04. haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich von 13 Uhr bis zum Anpfiff um 15:30 Uhr als Stammzellspender:in registrieren zu lassen. Genaue Standorte der DKMS Registrierungsstände folgen noch rechtzeitig im Vorfeld des Spiels.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/cinja ein Registrierungsset bestellen.