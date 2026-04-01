Du könntest Steffens Rettung sein

Steffen aus Halle (Saale) braucht dringend Hilfe: Der 61-Jährige leidet an akuter myeloischer Leukämie, Blutkrebs. Nur eine Stammzellspende kann ihn retten. Das Problem: Es fehlt ein:e passende:r Spender:in.

„Man weiß nie, ob es einen irgendwann selbst trifft.” Steffens Bruder Frank weiß, wovon er spricht. Er appelliert: „Jeder sollte sich registrieren. Vielleicht ist man irgendwann selbst auf eine Spende angewiesen. Also: Mach mit!”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/steffen ein Registrierungsset bestellen.