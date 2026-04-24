Zwei Kinder - ein Schicksal

Nur eine Stammzelltransplantation kann das Leben von Emir (11) und Kais (7) retten. Diese schockierende Nachricht erhalten die Familien der zwei Jungs aus Delmenhorst. Die beiden leiden an unterschiedlichen Erkrankungen des blutbildenden Systems, doch sie haben eine Gemeinsamkeit: die Suche nach dem perfekten Match. Seit der Diagnose bestimmen Krankenhausaufenthalte, Medikamente und Isolation ihr Leben. Bislang wurde für keinen der beiden eine passende Spenderin oder ein passender Spender gefunden.

Wie alle Kinder haben auch Emir und Kais kleine und große Träume: Emir möchte wieder angeln, Fußball spielen und einmal nach New York reisen. Kais möchte wieder zur Schule gehen, endlich lesen lernen und im Garten Trampolin springen. Bitte hilf mit! Es ist ganz einfach: Registriere dich, schenke Lebenszeit, schenke Hoffnung!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/heldsein ein Registrierungsset bestellen.