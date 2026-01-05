Tristan will leben

Tristan (29) aus Kürten kämpft gegen akute Leukämie und braucht dringend eine Stammzellspende, um weiterleben zu können. Familie und Freund:innen beschreiben ihn als lebensfrohen Menschen, der immer für andere da ist und mit dem man Pferde stehlen kann. Seine große Leidenschaft für Landwirtschaft und Kraftsport muss durch die Krebserkrankung aktuell pausieren. Gemeinsam mit seinem Arbeitgeber, der Pütz GaLaBau GmbH, sowie Familie und Freund:innen ruft Tristan zur Registrierung als Stammzellspender:in auf. „Ich möchte einfach wieder gesund werden“, sagt Tristan. „Ohne eure Hilfe schaffe ich das nicht.” Mach mit. Werde Lebensretter:in - für Tristan und andere Betroffene.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.