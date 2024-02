Was wie ein Alptraum klingt, ist für die Eltern des fünfjährigen Jonas Wirklichkeit geworden. Jonas ist an einer akuten Leukämie erkrankt und braucht dringend eine Stammzellspende, um diese Krankheit zu besiegen. Der einfühlsame und sensible Junge, der gerne Fußball spielt, zum Reiten geht, Musik und Tanzen liebt, kann all das derzeit nicht tun. Stattdessen ist sein Alltag von Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten geprägt. Nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten. Seine Eltern rufen zur Registrierung auf:

"Nur wer sich registrieren lässt, kann auch als Stammzellspender gefunden werden. Bitte helft Jonas und allen Patient:innen, denen es im Moment nicht gut geht und die um ihr Leben bangen. Lasst euch noch heute registrieren!"