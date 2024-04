BVB gegen Blutkrebs

Steh auf, wenn du…Lebensretter:in sein willst!

Am 4. Mai 2024 öffnen sich die Tore des legendären Westfalenstadions für ein besonderes Erlebnis: Der BVB trifft auf Augsburg und du kannst dort Teil einer ganz besonderen Aktion werden.

Von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr (Anpfiff der Partie) laden wir dich ein, an unserem Registrierungsstand vorbeizukommen und dich als potenzielle:r Lebensretter:in registrieren zu lassen. Vor Ort stehen wir für dich bereit, um all deine Fragen zu den Themen Blutkrebs und Stammzellspende zu beantworten – und dich zu registrieren. Es dauert nur wenige Minuten und mit etwas Glück kommst du schon bald dafür infrage, einem an Blutkrebs erkrankten Menschen eine zweite Lebenschance zu ermöglichen.

Solltest du im Stadion nicht mit von der Partie sein, dann bestell dir gerne hier über „Jetzt registrieren“ das Registrierungsset der DKMS direkt nach Hause. Kostenlos und völlig unkompliziert.

Großartige Unterstützung erhält die DKMS dabei von der Fan-Community "THE UNITY". Sie zeigt mit ihrem Einsatz nicht nur auf den Tribünen felsenfesten Zusammenhalt, sondern auch am Spieltag Stärke für die DKMS: Sie unterstützt aktiv die Registrierungsaktion und sammelt finanzielle Spenden für die lebensrettende Arbeit der DKMS. Jede Registrierung kostet die gemeinnützigen Organisation 50 Euro.

Egal, ob du ein leidenschaftlicher BVB-Fan, ein:e Augsburg-Anhänger: in oder einfach nur ein:e Fußballliebhaber: in bist – gemeinsam können wir Großes bewirken.

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!