REGISTRIEREN FÜR CARLA

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Carla wird am 2. Juni 15 Jahre alt. Sie ist eigentlich ein ganz normaler Teenager. Carla geht gerne aus und mit ihren Freundinnen shoppen. Sie hat ein Faible für Asien, ist Mitglied im Karate Verein in Bad Schwalbach und begeistert sich für asiatische Pop-Musik. Eine Reise nach Japan ist Carlas großer Traum.

Leider wurde die junge Heidenroderin schon mehrfach aus ihrem Leben gerissen. Seit April 2020 hat sie bereits drei Chemotherapien wegen des Morbus Hodgkin-Lymphoms (Lymphomkrebs) über sich ergehen lassen müssen. Nach jeder Therapie hoffte die ganze Familie, die Krankheit wäre besiegt.

Nach dem 2. Rückfall sind sich die Ärzte einig, nur eine Stammzelltransplantation kann Carla noch helfen.

Aus diesem Grund bitten Carlas Familie um Unterstützung und ruft die Menschen in der Region zur Registrierung auf: „Bitte bestellt euch das Registrierungsset nach Hause oder kommt zum Hand-in-Hand-Fest in Dickschied am 4. Juni und registriert euch direkt vor Ort in der Wisperhalle. Ein kleiner Moment, der Leben retten kann. Wir danken euch von Herzen!“