Blonde Frau lächelt in die Kamera.
Blonde Frau lächelt in die Kamera.

CHRISTIANE BRAUCHT DICH

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Christiane ist 56 Jahre alt, lebt mit ihrer Familie in Mainz und verkörpert die Mainzer Lebensart. Vor allem liebt sie die Mainzer Fastnacht. Doch statt die diesjährige Fastnacht zu genießen, verbringt sie die Tage im Krankenhaus. Denn Christiane hat Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, braucht sie dringend eine Stammzellspende.

Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahren sind, können sich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren. Christianes Familie und Freund:innen rufen dazu auf:

„Wir wollen mit Christiane wieder unbeschwert lachen. Schenk Christiane und anderen Betroffenen neue Hoffnung und registriere dich als potenzielle:r Lebensretter:in.”
Eine Collage aus zwei Portraitbildern. Links lächelt eine blonde Frau, die in einer Menschenmenge steht in die Kamera. Rechts lächelt dieselbe Frau verkleidet mit einer Perücke und Federboa.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Janet Mulappancharil
Spenderneugewinnung
mulappancharil@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE76 7004 0060 8987 0009 51
Verwendungszweck: Christiane

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
