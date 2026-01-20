CHRISTIANE BRAUCHT DICH

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Christiane ist 56 Jahre alt, lebt mit ihrer Familie in Mainz und verkörpert die Mainzer Lebensart. Vor allem liebt sie die Mainzer Fastnacht. Doch statt die diesjährige Fastnacht zu genießen, verbringt sie die Tage im Krankenhaus. Denn Christiane hat Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, braucht sie dringend eine Stammzellspende.

Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahren sind, können sich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren. Christianes Familie und Freund:innen rufen dazu auf:

„Wir wollen mit Christiane wieder unbeschwert lachen. Schenk Christiane und anderen Betroffenen neue Hoffnung und registriere dich als potenzielle:r Lebensretter:in.”