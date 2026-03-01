Gemeinsam für Christoph

Christoph aus Zweibrücken kämpft um sein Leben. Er ist an einem Lymphom erkrankt, ein Tumor am Lymphsystem. Um wieder gesund zu werden, braucht er dringend eine Stammzellspende. Für den glücklichen Ehemann und Papa von zwei wunderbaren Mädchen rufen daher Familie und Freund:innen auf:
„Registriere dich als potenzieller Stammzellspender - für Christoph und andere Betroffene. Denn für ihn geht es um alles. Er möchte all die kleinen und großen Momente mit seiner Familie erleben.“
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.