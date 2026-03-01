Gemeinsam für Christoph

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Christoph aus Zweibrücken kämpft um sein Leben. Er ist an einem Lymphom erkrankt, ein Tumor am Lymphsystem. Um wieder gesund zu werden, braucht er dringend eine Stammzellspende. Für den glücklichen Ehemann und Papa von zwei wunderbaren Mädchen rufen daher Familie und Freund:innen auf:

„Registriere dich als potenzieller Stammzellspender - für Christoph und andere Betroffene. Denn für ihn geht es um alles. Er möchte all die kleinen und großen Momente mit seiner Familie erleben.“