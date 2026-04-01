Für Cinja und andere

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein

„Ende Januar hat sich unser Leben schlagartig verändert: Meine Partnerin erhält die Diagnose akute lymphatische Leukämie – Blutkrebs. Plötzlich zählt nur noch eines: Hoffnung. Schnell wurde klar, dass eine Stammzelltransplantation notwendig werden könnte, wie bei so vielen anderen Betroffenen auch”, berichtet Eren, Cinjas Partner. „In der Klinik begegnen wir täglich Menschen mit ganz eigenen Geschichten, Hoffnungen und Kämpfen. Sie alle warten auf diese eine Chance. Gerade jetzt wird uns bewusst, wie wertvoll jede einzelne Registrierung ist. Sie kann Leben retten. Unser Wunsch ist es, aus unserer Erfahrung etwas weiterzugeben: Aufmerksamkeit schaffen und anderen eine zweite Chance ermöglichen. Bitte lasst euch als potentielle Stammzellspenderin oder potentieller Stammzellspender registrieren. Es könnte das Leben eines Menschen retten. ”