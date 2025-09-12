Spender:in werdenGeld spenden
LEBENSRETTER:INNEN AN KASSE 1 GESUCHT

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Registriere dich für Cornelia (57) und andere

„Cornelia ist einfach eine herzensgute Seele. Liebenswürdig, immer hilfsbereit - aber auch selbstbewusst und stark”

So beschreibt Freundin Corina die 57-Jährige aus Königswartha. Sie ist Kassiererin in einem Supermarkt und blüht im Kontakt mit ihren Kund:innen vollkommen auf. Hier merkt man sofort: Cornelia hat den Laden im Griff, jederzeit den passenden Spruch auf den Lippen und hält ihrer Freundin Corina, die gleichzeitig Markleiterin ist, an der Kasse den Rücken frei. Außerdem engagiert sie sich mit ihrer Gebrauchtwarenbörse für die Grundschule. Doch das geht jetzt nicht mehr. Denn Cornelia hat Blutkrebs.

Alles begann mit starken Kopfschmerzen, Blässe und Schwäche. „Das kann doch nicht sein. Ich bin doch noch gar nicht so alt” , dachte sich Cornelia und ging zum Arzt. Verschiedene Untersuchungen brachten schließlich die Krankheit ans Licht. Um wieder gesund zu werden, benötigt sie dringend eine Stammzellspende.

„Mein größter Wunsch ist, dass ich das hier überstehe. Dass ich hier lebend rauskomme ”

sagt Cornelia. Ganz besonders für ihre Tochter Lea und ihren Mann Steffen möchte sie die Krankheit überstehen.

Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in für Cornelia und andere!

Eine Collage mit einer Frau und ihrer Tochter
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt in die Kamera
Laura Jenter
Spenderneugewinnung
jenter@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE68 7004 0060 8987 0009 01

Verwendungszweck: Cornelia

Weitere Informationen für Journalist:innen
Media Center
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

