DIE NERVIGEN - MIT JULIA UND JOEY GEGEN BLUTKREBS

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.





In ihrem Podcast „Die Nervigen“ besprechen Joey und Julia wöchentlich die unterschiedlichsten Themen. Ob Erlebnisse aus ihrem Alltag, größere aktuelle Storys oder auch alberne und witzige Begebenheiten – alles kommt bei „Die Nervigen“ auf den Tisch.

Doch in Folge #49 des Podcasts wird es ernst, als Joey ein aktuelles Problem anspricht, dass ihn tief bewegt und alles andere als witzig ist.

Bei seinem sehr guten Freund Max, der selbst als TVMixmax bei YouTube unterwegs ist, wurde kürzlich Blutkrebs diagnostiziert! „Ich finde das so krass, weil das so plötzlich kam“, erklärt Joey in der Podcastfolge zu Tränen gerührt. „Noch nie in meinem Leben ist einer Person sowas passiert, die mir so nahestand. Man realisiert in diesem Moment sehr viel darüber, wie fragil das Leben eines jeden Menschen ist und wie sehr man jeden Moment auskosten und schätzen müsste.“

Deshalb hat sich Joey sofort bei der DKMS registriert, um selbst als potenzieller Stammzellspender für Blutkrebspatient:innen in Zukunft als möglicher Lebensretter bereitzustehen.

„Es ist unglaublich wichtig, sich dort zu registrieren, um Leuten, die in so einer Situation sind, helfen zu können. Man selbst kann als Spender:in Leben retten.“

Daher rufen Joey und Julia von „Die Nervigen“ alle Menschen auf, sich ebenfalls als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen. Entweder am 3. Juli vor Ort am DKMS Stand bei der Live-Show der beiden in der Stadthalle in Köln-Mülheim oder hier. Ihr könnt euch ein kostenloses Registrierungsset nach Hause bestellen. Mit den drei Wattestäbchen kurz den Wangeninnenabstrich durchführen, Einverständniserklärung ausfüllen und kostenfrei an die DKMS zurückschicken. Schon könnt ihr mit etwas Glück dadurch vielleicht in Zukunft ein Leben retten!

Copyright Joey: privat Copyright Julia: @jenloon