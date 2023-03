UNSER DOC BRAUCHT HILFE!

Dr. Eckhard Dierlich hat jahrzehntelang die Kölner versorgt. Ob in seiner Kinderarztpraxis in der Südstadt oder im Impfzentrum in Deutz, „unser Ecki“ hat sich für die Menschen in der Stadt eingesetzt. Jetzt ist er auf eure Hilfe angewiesen, liebe Kölner: Ecki hat Blutkrebs und benötigt dringend eine Stammzellspende.

Eckis Freund:innen und Vereinsmitglieder des KHTC Blau-Weiss bitten euch: „Wenn Ihr gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt seid, dann registriert euch jetzt hier online oder kommt am 30. April zur Registrierungsaktion:

KHTC Blau-Weiss

Neuenhöfer Allee 69 in Köln-Sülz

14:00 bis 18:00 Uhr

Damit rettet ihr vielleicht unseren Freund Eckhard oder andere Patienten.

Vielen Dank allen, die mitmachen!“