Eliyas fährt auf einem gelben Fahrrad.
Eliyas fährt auf einem gelben Fahrrad.

SEI MEIN NEUSTART INS LEBEN

Registriere dich als Stammzellspender:in für Eliyas!

Eliyas hatte bereits einen schwierigen Start ins Leben. Er hatte eine Sepsis und war ständig krank. Es dauerte jedoch Jahre bis die Diagnose feststand: „Vor wenigen Monaten erhielten wir dann die Diagnose Blutkrebs. Zunächst herrschte ein totales Gefühlschaos, aber jetzt hoffen wir, dass alles gut geht”, berichtet Eliyas Mutter. Um wieder gesund zu werden, benötigt der 5-Jährige eine Stammzellspende. Dann kann Eliyas endlich wieder ans Meer fahren und Fußball spielen. Und davon träumen, mal Polizist zu werden. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren.

 „Stell dir vor, du brauchst mal Hilfe. Jeder kann in so eine Situation kommen”,

sagt die Familie und ruft zur Registrierung auf.

Auf dem linken Bild sieht man Eliyas mit einem Fußball Tattoo in seinem Gesicht. Auf dem rechten Bild steht Eliyas auf dem Sportplatz und lächelt in die Kamera.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
