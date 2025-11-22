Spender:in werdenGeld spenden
Ein Junge fährt ein gelbes Fahrrad
Registrierungsaktion

Sei mein Neustart ins Leben

Weihnachtsmarkt Kloster Maulbronn, Am Klostertor (Westlicher Eingang), Klosterhof 5, 75433 Maulbronn, Deutschland
06.12.2025
13:00 (MEZ)
06.12.2025
20:00 (MEZ)
Info Presse
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Eliyas hatte bereits einen schwierigen Start ins Leben. Er hatte eine Sepsis und war ständig krank. Es dauerte jedoch Jahre bis die Diagnose feststand: „Vor wenigen Monaten erhielten wir dann die Diagnose Blutkrebs. Zunächst herrschte ein totales Gefühlschaos, aber jetzt hoffen wir, dass alles gut geht”, berichtet Eliyas‘ Mutter. Um wieder gesund zu werden, benötigt der 5-Jährige eine Stammzellspende. Dann kann Eliyas endlich wieder ans Meer fahren und Fußball spielen. Und davon träumen, mal Polizist zu werden. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren. „Stell dir vor, du brauchst mal Hilfe. Jeder kann in so eine Situation kommen”, sagt die Familie und ruft zur Registrierung auf.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/eliyas ein Registrierungsset bestellen.

Angela Wistuba-Hamprecht
Spenderneugewinnung
Wistuba-Hamprecht@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
