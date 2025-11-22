Sei mein Neustart ins Leben

Eliyas hatte bereits einen schwierigen Start ins Leben. Er hatte eine Sepsis und war ständig krank. Es dauerte jedoch Jahre bis die Diagnose feststand: „Vor wenigen Monaten erhielten wir dann die Diagnose Blutkrebs. Zunächst herrschte ein totales Gefühlschaos, aber jetzt hoffen wir, dass alles gut geht”, berichtet Eliyas‘ Mutter. Um wieder gesund zu werden, benötigt der 5-Jährige eine Stammzellspende. Dann kann Eliyas endlich wieder ans Meer fahren und Fußball spielen. Und davon träumen, mal Polizist zu werden. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren. „Stell dir vor, du brauchst mal Hilfe. Jeder kann in so eine Situation kommen”, sagt die Familie und ruft zur Registrierung auf.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/eliyas ein Registrierungsset bestellen.