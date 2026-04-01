Schenke Blutkrebspatient:innen Hoffnung und Mut

Elke steht seit wenigen Wochen vor der wohl größten Herausforderung ihres Lebens: Sie hat Blutkrebs. Seit der Diagnose ist nichts mehr, wie es einmal war. Elke ist ein Mensch, der immer 120 % gibt und da ist, wenn Hilfe benötigt wird. Doch statt ehrenamtlich und als Vorstandssprecherin den heimischen Fußballverein SC Preussen 06 Lengerich e.V. zu unterstützen, mit Leidenschaft ihren Herzensverein Borussia Mönchengladbach im Stadion anzufeuern oder sich ehrenamtlich in der Lokalpolitik zu engagieren, bestimmt nun der Klinikalltag ihr Leben.

Doch Elke ist nicht allein. Gemeinsam mit vielen engagierten Unterstützer:innen haben Mitglieder aus dem CVJM Lengerich e.V. eine Registrierungsaktion bei der DKMS ins Leben gerufen. Ihr Ziel: möglichst viele Menschen zu erreichen, die sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen.

Jede einzelne Registrierung kann Leben retten – von Elke oder das eines anderen Menschen, der dringend auf eine passende Spende wartet.

Mach mit. Werde Lebensretter:in.