Emilia sucht Held:innen

Im Juli 2023 erhält Emilia die Diagnose Leukämie. Es folgt eine kräftezehrende Intensivtherapie, ihr Zustand scheint sich zunächst zu stabilisieren – doch im Januar 2026 dann der Rückfall. Seitdem kämpft die 15-Jährige erneut gegen die Krankheit. Inzwischen steht fest: Nur eine Stammzellspende kann ihr die Chance auf vollständige Genesung schenken. Der Alltag von Emilia und ihren Eltern ist derzeit ein ständiges Pendeln zwischen Klinik und Zuhause. Die Zeit daheim, besonders mit ihren Freund:innen, gibt ihr Kraft – hier kann sie neue Energie sammeln. Die Organisationsgruppe appelliert an die Öffentlichkeit:

"Ein kleiner Abstrich für dich, eine zweite Lebenschance für jemand anderen. Die Registrierung tut niemandem weh und ist in wenigen Minuten gemacht, kann aber für jemand anderen das Weiterleben bedeuten"

„Emilia ist es besonders wichtig zu betonen, dass sie mit der DKMS-Aktion ein Zeichen setzen möchte. Ihr Herzenswunsch ist es, nicht nur auf die eigene Situation aufmerksam zu machen, sondern vor allem auch anderen Betroffenen zu helfen. Emilia möchte Hoffnung schenken, Mut machen und dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen eine Chance auf Heilung bekommen”, berichten Emilias Eltern.



Du bist gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt? Dann unterstütze Emilia und registriere dich als Stammzellspender:in.