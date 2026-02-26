Spender:in werdenGeld spenden
Eine junge Frau macht ein Foto mit ihrem Handy. Sie hat lange dunkle Haare und trägt ein schwarzes T-Shirt.
Eine junge Frau macht ein Foto mit ihrem Handy. Sie hat lange dunkle Haare und trägt ein schwarzes T-Shirt.

EMILIA SUCHT HELD:INNEN

Jetzt registrieren

Registriere dich jetzt für Emilia (15) und andere

Im Juli 2023 erhält Emilia die Diagnose Leukämie. Es folgt eine kräftezehrende Intensivtherapie, ihr Zustand scheint sich zunächst zu stabilisieren – doch im Januar 2026 dann der Rückfall. Seitdem kämpft die 15-Jährige erneut gegen die Krankheit. Inzwischen steht fest: Nur eine Stammzellspende kann ihr die Chance auf vollständige Genesung schenken. Der Alltag von Emilia und ihren Eltern ist derzeit ein ständiges Pendeln zwischen Klinik und Zuhause. Die Zeit daheim, besonders mit ihren Freund:innen, gibt ihr Kraft – hier kann sie neue Energie sammeln. Die Organisationsgruppe appelliert an die Öffentlichkeit:

"Ein kleiner Abstrich für dich, eine zweite Lebenschance für jemand anderen. Die Registrierung tut niemandem weh und ist in wenigen Minuten gemacht, kann aber für jemand anderen das Weiterleben bedeuten"

„Emilia ist es besonders wichtig zu betonen, dass sie mit der DKMS-Aktion ein Zeichen setzen möchte. Ihr Herzenswunsch ist es, nicht nur auf die eigene Situation aufmerksam zu machen, sondern vor allem auch anderen Betroffenen zu helfen. Emilia möchte Hoffnung schenken, Mut machen und dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen eine Chance auf Heilung bekommen”, berichten Emilias Eltern.

Du bist gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt? Dann unterstütze Emilia und registriere dich als Stammzellspender:in.

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt in die Kamera
Laura Jenter
Spenderneugewinnung
jenter@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE59 7004 0060 8987 0009 66
Verwendungszweck: Emilia

Eine Frau macht ein Selfie
Registrierungsaktion
Emilia sucht Held:innen
Eckental
14.03.2026

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
