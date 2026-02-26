Ennas Mut bewegt Herzen

Hinter jeder Registrierung steckt die Chance auf ein Wunder

Enna ist zwei Jahre alt, aufgeweckt und voller Neugier auf die Welt. Doch plötzlich wirkt sie erschöpft, blass und viele blaue Flecken alarmieren ihre Eltern. Seither steht fest: Enna leidet an Blutkrebs und muss mehrere Chemoblöcke durchlaufen, um den Krebs zu besiegen. Ob sie eine Stammzellspende benötigen wird, ist bislang unklar. Für ihre Eltern steht jedoch fest:

„Ein passender Stammzellspender ist für viele Kinder die letzte Hoffnung. Wenn kein Match gefunden wird, bleibt oft nur das Warten – und diese Ungewissheit ist kaum auszuhalten.”

Als Symbol des Zusammenhalts organisieren daher Unterstützer:innen aus der Dorfgemeinschaft gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion.

Registrierungsaktion am 21.3.2026 in Estorf

Wann? 10.00 - 14.00 Uhr

Wo? Dorfgemeinschaftshaus (Bruchstraße 11 31629 Estorf)