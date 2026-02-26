Spender:in werdenGeld spenden
Ein kleines Mädchen mit blonden Haaren in einem rosa-weiß gestreiften Pullover sitzt auf dem Boden. Im Gesicht trägt sie eine Maske und neben ihr ist eine Murmelbahn zu sehen.
Ein kleines Mädchen mit blonden Haaren in einem rosa-weiß gestreiften Pullover sitzt auf dem Boden. Im Gesicht trägt sie eine Maske und neben ihr ist eine Murmelbahn zu sehen.

ENNAS MUT BEWEGT HERZEN

Hinter jeder Registrierung steckt die Chance auf ein Wunder

Enna ist zwei Jahre alt, aufgeweckt und voller Neugier auf die Welt. Doch plötzlich wirkt sie erschöpft, blass und viele blaue Flecken alarmieren ihre Eltern. Seither steht fest: Enna leidet an Blutkrebs und muss mehrere Chemoblöcke durchlaufen, um den Krebs zu besiegen. Ob sie eine Stammzellspende benötigen wird, ist bislang unklar. Für ihre Eltern steht jedoch fest:

„Ein passender Stammzellspender ist für viele Kinder die letzte Hoffnung. Wenn kein Match gefunden wird, bleibt oft nur das Warten – und diese Ungewissheit ist kaum auszuhalten.”

Als Symbol des Zusammenhalts organisieren daher Unterstützer:innen aus der Dorfgemeinschaft gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion.

Registrierungsaktion am 21.3.2026 in Estorf

Wann? 10.00 - 14.00 Uhr
Wo? Dorfgemeinschaftshaus (Bruchstraße 11 31629 Estorf)

Eine Collage bestehend aus drei Bildern. Bild 1: Ein kleines blondes Mädchen steht in einem Flur uns schaut auf eine Wand. In der Hand hält sie einen Zettel. Bild 2: Das Mädchen trägt eine rosa Winterjacke, eine beige Mütze und eine Maske im Gesicht. Bild 3: Dasselbe Mädchen sitzt auf einem Stuhl in einem Krankenhauszimmer. Vor ihr auf dem Tisch liegt ein Spiel und sie schaut hinter sich.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Lena Valentin
Spenderneugewinnung
Valentin@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE48 7004 0060 8987 0009 70
Verwendungszweck: Enna

