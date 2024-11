FC BAYERN FRAUEN GEGEN BLUTKREBS

Wir gehen in die Verlängerung. Gemeinsam Blutkrebs ins Aus kicken!

Nach unserer Registrierungsaktion im Stadion am vergangenen Sonntag, könnt ihr euch auch in der FC Bayern World am Marienplatz als potentielle Stammzellspender:in registrieren.

Am Samstag, den 23. November, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, habt ihr die Möglichkeit, euch vor Ort zu registrieren und so vielleicht zur Lebensretter:in zu werden.

Wer es nicht schafft, hat hier trotzdem die Möglichkeit, sich ein kostenfreies Registrierungsset nach Hause schicken zu lassen.

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.