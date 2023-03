FINJA SUCHT DICH

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Finja, Finni wie sie liebevoll genannt wird, ist 8 Jahre alt, hat eine große Schwester und liebt Pferde über alles. Ihre größte Leidenschaft ist es einfach frei durch die Landschaft zu galoppieren. Ihr Umfeld beschreibt sie als aufgeweckt, fröhlich und empathisch – als ein Mädchen, was genau weiß, was sie will.

Doch plötzlich ist Finja schlapp, hat geschwollene Lymphknoten und starkes Fieber. Nach ausgiebigen Untersuchungen dann der Schock: Finja hat Blutkrebs und kann nur durch eine Stammzellspende weiterleben. Seitdem ist nichts mehr wie es war. Finja erhält zurzeit ihre dritte Chemotherapie und ihre Mutter, die alleinerziehend ist, bleibt nun Tag und Nacht bei ihr im Krankenhaus. Finjas ältere Schwester wohnt in dieser Zeit bei ihrer Tante und ihren beiden Cousins. Die Krankheit hat das Familienleben völlig auf den Kopf gestellt. Gemeinsam mit Freund:innen bitten sie alle die Bevölkerung: