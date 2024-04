EIN LACHEN FÜR BEN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

„Hallo du da, ich bin Ben. Ich werde im April 2024 drei Jahre alt und bin ein lustiges Kerlchen. Mit meiner Lache stecke ich jeden an! Doch aktuell ist niemandem mehr zum Lachen zumute. Ich habe Leukämie. Festgestellt Anfang Dezember, während einer Zeit, als sich alle auf den Weihnachtsmann freuten.

Ich möchte mit meiner Familie gern noch viele Weihnachtsabende erleben und wieder unbeschwert lachen. Dafür brauche ich eine Stammzellspende und muss meinen genetischen Zwilling finden.

Was du tun kannst? Lass dich registrieren als Stammzellspender.

Du bist schon registriert? Dann hilfst du allen, wenn auch deine Daten aktuell sind.

Denn wenn du nicht mein genetischer Zwilling bist, dann vielleicht von jemand anderen. Danke an jeden Einzelnen, der sich registriert, der diesen Beitrag teilt oder in jeglicher Form mich und meine Familie unterstützt.“ Euer Ben