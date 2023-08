GÜNTER BRAUCHT DICH

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Günter, 63 Jahre, lebt im schönen Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz.

Er ist ein durchweg lebensfroher, hilfsbereiter und familiärer Mensch. Ein handwerklicher Allrounder, Hobbygärtner und jemand, der gerne mit seinem Wohnwagen und E-Bike unterwegs ist.

All dies ist momentan in den Hintergrund gerückt, denn am 29.06.2023 kam die niederschmetternde Diagnose: Akute Myeloische Leukämie.

Ein Schock für ihn und die ganze Familie, die nun sehnlichst darauf hofft, seinen genetischen Zwilling zu finden.