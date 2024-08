Feeling Good Again

Hoffnung für Klaus und andere Betroffene

„Ich liebe das Leben! Für mich ist das Leben ein einzigartiges und wundervolles Geschenk. Aber es ist sehr zerbrechlich und hängt an einem seidenen Faden.“ Klaus aus Hamburg leidet bereits seit 1996 an einer Erkrankung des blutbildenden Systems. Bisher konnte er dank der Einnahme von Medikamenten weitgehend beschwerdefrei leben. Doch in diesem Jahr haben sich seine Werte drastisch verschlechtert. Der sonst so aktive 64-Jährige leidet unter starken Erschöpfungszuständen, ist müde und kraftlos und kann seiner geliebten Arbeit nicht mehr nachgehen. Inzwischen steht fest, dass er eine Stammzellspende benötigt, um wieder gesund zu werden. Aufgeben ist für Klaus keine Option. Er möchte gesund werden, viel Zeit mit seiner Familie verbringen und weitere Urlaube mit seiner Frau Kaija genießen. Nina Simones Song Feeling Good gibt ihm dabei Kraft und Hoffnung auf ein neues Leben, das durch eine Stammzellspende Wirklichkeit werden kann. Hilf auch du und registriere dich bei der DKMS als potenzielle:r Stammzellspender:in.