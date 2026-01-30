Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Seit Silvester steht das Leben der 18-jährigen Tanja komplett still.

Die Diagnose Leukämie traf sie und ihre Familie wie ein Schlag. Das sonst so lebenslustige und frohe Mädchen aus Wonneberg kann nun nicht mehr ihrer Ausbildung nachgehen, sich mit Feunden treffen oder sich um ihren Hamster kümmern. Stattdessen verbringt Tanja ihre Zeit im Krankenhaus und hofft darauf, eine:n passende:n Stammzellspender:in zu finden. Denn eine Stammzelltransplantation ist ihre einzige Chance auf Heilung und die einzige Chance, wieder zu lachen, Freunde zu treffen und ihr Leben als 18-Järhige zurückzubekommen.

Damit das möglich ist, braucht es jede:n Einzelne:n! Am 07.02.2026 findet in Waging am See eine DKMS-Registrierungsaktion statt, organisiert von Tanjas Familie und Freund:innen. Alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren können sich direkt vor Ort registrieren lassen und vielleicht das Leben eines jungen Mädchens retten.

Kannst du am Aktionstag nicht dabei sein? Kein Problem! Bestell dir einfach das Registrierungsset nach Hause. Der Abstrich ist schnell, einfach und schmerzfrei – und das Set kannst du kostenlos an uns zurückschicken.

Gemeinsam können wir einen Unterschied machen. Zusammen stark für Tanja – lass dich registrieren!