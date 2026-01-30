Spender:in werdenGeld spenden
Eine Frau sitzt an einem Picknicktisch
Eine Frau sitzt an einem Picknicktisch

ZUSAMMEN STARK FÜR TANJA!

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Seit Silvester steht das Leben der 18-jährigen Tanja komplett still.

Die Diagnose Leukämie traf sie und ihre Familie wie ein Schlag. Das sonst so lebenslustige und frohe Mädchen aus Wonneberg kann nun nicht mehr ihrer Ausbildung nachgehen, sich mit Feunden treffen oder sich um ihren Hamster kümmern. Stattdessen verbringt Tanja ihre Zeit im Krankenhaus und hofft darauf, eine:n passende:n Stammzellspender:in zu finden. Denn eine Stammzelltransplantation ist ihre einzige Chance auf Heilung und die einzige Chance, wieder zu lachen, Freunde zu treffen und ihr Leben als 18-Järhige zurückzubekommen.

Damit das möglich ist, braucht es jede:n Einzelne:n! Am 07.02.2026 findet in Waging am See eine DKMS-Registrierungsaktion statt, organisiert von Tanjas Familie und Freund:innen. Alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren können sich direkt vor Ort registrieren lassen und vielleicht das Leben eines jungen Mädchens retten.

Kannst du am Aktionstag nicht dabei sein? Kein Problem! Bestell dir einfach das Registrierungsset nach Hause. Der Abstrich ist schnell, einfach und schmerzfrei – und das Set kannst du kostenlos an uns zurückschicken.

Gemeinsam können wir einen Unterschied machen. Zusammen stark für Tanja – lass dich registrieren!
Eine Collage mit Zwei Bildern. Links sitzt eine Frau auf Felsen und rechts eine Gruppe Frauen die ein Selfie machen.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Eine Frau lächelt mit verschränkten Armen in einem Hausflur
Lena Rall
Spenderneugewinnung
lrall@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN: DE38 7004 0060 8987 0009 56

Verwendungszweck: Tanja

Registrierungsaktionen für Tanja
Eine junge Frau sitzt auf einer Bierbank in der Sonne.
Registrierungsaktion
Zusammen stark für Tanja!
Waging am See
07.02.2026
