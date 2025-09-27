Spender:in werdenGeld spenden
Gemeinsam ausbilden. Gemeinsam helfen.

Du kannst Leben retten und Zukunft schenken

Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Doch viele Patient/innen finden keine/n passende/n Spender/in. Vielleicht bist genau du das lebensrettende Match!

Deshalb starten wir als IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg gemeinsam mit der DKMS eine große Online-Spendenaktion. Unser Ziel: Hoffnung schenken, Leben retten und zeigen, wie viel Power in deiner Ausbildung steckt.

Denn Ausbildung bedeutet: Verantwortung übernehmen. Für sich selbst. Für andere. Für die Zukunft.

Gerade junge Menschen wie du können jetzt etwas bewegen. Die Registrierung ist einfach, bequem und dauert nur wenige Minuten. Alles, was du brauchst, bekommst du direkt nach Hause geschickt.

Mach mit bei der IHK-Online-Spendenaktion.

Schnell. Einfach. Lebensrettend.

➡ Jetzt Registrierungsset bestellen und ein Zeichen setzen!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
