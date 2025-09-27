Du kannst Leben retten und Zukunft schenken

Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Doch viele Patient/innen finden keine/n passende/n Spender/in. Vielleicht bist genau du das lebensrettende Match!

Deshalb starten wir als IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg gemeinsam mit der DKMS eine große Online-Spendenaktion. Unser Ziel: Hoffnung schenken, Leben retten und zeigen, wie viel Power in deiner Ausbildung steckt.

Denn Ausbildung bedeutet: Verantwortung übernehmen. Für sich selbst. Für andere. Für die Zukunft.

Gerade junge Menschen wie du können jetzt etwas bewegen. Die Registrierung ist einfach, bequem und dauert nur wenige Minuten. Alles, was du brauchst, bekommst du direkt nach Hause geschickt.

Mach mit bei der IHK-Online-Spendenaktion.

Schnell. Einfach. Lebensrettend.

➡ Jetzt Registrierungsset bestellen und ein Zeichen setzen!

Gemeinsam ausbilden. Gemeinsam helfen.