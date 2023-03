EINE FÜR ALLE - ALLE FÜR GINA

+++Update 21.12.2022+++

Gina hat eine:n Spender:in gefunden! Auf diese erlösende Nachricht haben Gina und ihre Familie und Freund:innen wochenlang gewartet. Der Dank geht an alle Unterstützer:innen und für jede einzelne Registrierung und Geldspende. Nun wünscht Gina sich dieses Glück für alle anderen Patient:innen weltweit und bittet darum, sich weiter registrieren zu lassen.

Das ist Gina - 31 Jahre jung. Sie spielt leidenschaftlich gerne Fußball, trainiert eine Mädchen-Fußballmannschaft und reist viel. Die taffe, selbstbewusste Frau aus Leipzig steht mitten im Leben und ist immer für ihre Liebsten da. Erst kürzlich hat Gina eine Ausbildung zur Erzieherin begonnen, nachdem ihre aktive Zeit bei der Bundeswehr endete. Nun sollte es richtig losgehen. Doch nun steht ihre Welt plötzlich still. Gina hatte immer wieder Schmerzen in der Leiste und zuletzt war ihre Kondition nicht so gut wie sonst. Nach unzähligen Untersuchungen gibt es nun traurige Gewissheit: Gina ist schwer krank. Sie hat eine akute myeloische Leukämie.

Eine Stammzellspende ist Ginas einzige Chance auf Leben. „Trotz ihrer Diagnose lässt sie sich nicht unterkriegen, hat immer einen Spruch auf Lager und bringt uns weiterhin zum Lachen. Doch nun braucht sie uns alle!“, appellieren Ginas Freund:innen und Familie.

„Unsere große Bitte: Lasst euch registrieren! Vielleicht seid ihr für Gina oder jemand anderen ein Lebensretter! Sie ist immer für uns da, doch alleine kann sie es nicht schaffen!“