Jeder hat eine zweite Chance verdient

Leben retten kann so einfach sein - Helft mit!

Günter ist 57 Jahre alt und lebt mit seiner Frau Ariane und seinem Hund Samir in

Donauwörth. Gerade erst im Juli diesen Jahres wird er voller Stolz Großvater und

freut sich auf die gemeinsame Zeit mit seinem Enkel.



Doch als im September nach dem Urlaub nach Hause kommt, fühlte er sich auf

einmal müde und schwach und auch Konditionsprobleme traten auf. Zunächst

dachte er es sei eine Erkältung; nach der Blutabnahme beim Hausarzt wurde

allerdings direkt klar, dass die Thrombozyten viel zu niedrig sind - es folgt die

niederschmetternde Diagnose MDS. Seither ist er fast täglich in der Onkologie und

versucht seinen Alltag soweit möglich zu meistern.



Günter hat nur einen Wunsch:

„Ich will weiter leben! Und meinen Enkel aufwachsen sehen und mit meiner Frau alt werden. Wir hoffen, dass sich möglichst viele Menschen als Stammzellspender:in zu registrieren -es kann jeden treffen, egal wie alt.”

Teilt diesen Aufruf. Für Günter und viele weitere Blutkrebspatient:innen.