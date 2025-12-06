Jeder hat eine zweite Chance verdient

Günter ist 57 Jahre alt und lebt mit seiner Frau Ariane und seinem Hund Samir in
Donauwörth. Gerade erst im Juli diesen Jahres wird er voller Stolz Großvater und
freut sich auf die gemeinsame Zeit mit seinem Enkel.
Doch als im September nach dem Urlaub nach Hause kommt, fühlte er sich auf
einmal müde und schwach und auch Konditionsprobleme traten auf. Zunächst
dachte er es sei eine Erkältung; nach der Blutabnahme beim Hausarzt wurde
allerdings direkt klar, dass die Thrombozyten viel zu niedrig sind - es folgt die
niederschmetternde Diagnose MDS. Seither ist er fast täglich in der Onkologie und
versucht seinen Alltag soweit möglich zu meistern.
Günter hat nur einen Wunsch:
„Ich will weiter leben! Und meinen Enkel aufwachsen
sehen und mit meiner Frau alt werden. Wir hoffen, dass sich möglichst viele
Menschen als Stammzellspender:in zu registrieren -es kann jeden treffen, egal wie
alt.”
Teilt diesen Aufruf. Für Günter und viele weitere Blutkrebspatient:innen.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.