Günter und sein Hund stehen auf einer Bank und schauen in die Kamera.
JEDER HAT EINE ZWEITE CHANCE VERDIENT

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Leben retten kann so einfach sein - Helft mit!

Günter ist 57 Jahre alt und lebt mit seiner Frau Ariane und seinem Hund Samir in
Donauwörth. Gerade erst im Juli diesen Jahres wird er voller Stolz Großvater und
freut sich auf die gemeinsame Zeit mit seinem Enkel.

Doch als im September nach dem Urlaub nach Hause kommt, fühlte er sich auf
einmal müde und schwach und auch Konditionsprobleme traten auf. Zunächst
dachte er es sei eine Erkältung; nach der Blutabnahme beim Hausarzt wurde
allerdings direkt klar, dass die Thrombozyten viel zu niedrig sind - es folgt die
niederschmetternde Diagnose MDS. Seither ist er fast täglich in der Onkologie und
versucht seinen Alltag soweit möglich zu meistern.

Günter hat nur einen Wunsch:

„Ich will weiter leben! Und meinen Enkel aufwachsen sehen und mit meiner Frau alt werden. Wir hoffen, dass sich möglichst viele Menschen als Stammzellspender:in zu registrieren -es kann jeden treffen, egal wie alt.”

Teilt diesen Aufruf. Für Günter und viele weitere Blutkrebspatient:innen.

Links auf dem Bild hält Günter seinen Enkel im Arm. Rechts sieht man Günter beim Wandern mit seiner Frau.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Lena Valentin
Spenderneugewinnung
Valentin@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE88700400608987000929
Verwendungszweck: Günter

Registrierungsaktionen für Günter
Ein Mann steht mit einem Hund vorm Meer.
Registrierungsaktion
Jeder hat eine zweite Chance verdient
Donauwörth
10.01.2026 - 06.12.2025

