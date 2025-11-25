Jeder hat eine zweite Chance verdient

Günter ist 57 Jahre alt und lebt mit seiner Frau Ariane und seinem Hund Samir in Donauwörth. Gerade erst im Juli diesen Jahres wurde er voller Stolz Großvater und freut sich auf die gemeinsame Zeit mit seinem Enkel.

Doch als er im September nach dem Urlaub nach Hause kommt, fühlt er sich auf einmal müde und schwach und auch Konditionsprobleme treten auf. Zunächst denkt er, es sei eine Erkältung; nach der Blutabnahme beim Hausarzt wird allerdings direkt klar, dass die Thrombozyten viel zu niedrig sind – es folgt die niederschmetternde Diagnose MDS. Seither ist er fast täglich in der Onkologie und versucht seinen Alltag so gut wie möglich zu meistern.

Günter hat nur einen Wunsch: „Ich will weiterleben! Und meinen Enkel aufwachsen sehen und mit meiner Frau alt werden. Wir hoffen, dass sich möglichst viele Menschen als Stammzellspender:innen registrieren – es kann jeden treffen, egal wie alt.”

Teilt diesen Aufruf. Für Günter und viele weitere Blutkrebspatient:innen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/guenter ein Registrierungsset bestellen.